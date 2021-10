Fallo de la SCJN protege a la corrupción: Presidente (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, “va en línea de seguir protegiendo corrupción”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo exhortó a que el Poder Judicial castigue a todos los que cometen un ilícito por igual.

“Hace falta todavía lograr en otros poderes, en este caso el Poder Judicial y en la Corte que se castigue por igual a todos lo que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías”, dijo.

Además, durante su discurso expresó su desacuerdo por la solución de la corte.

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo las minorías y castigar los que no tienen influencias con las que comprar su inocencia. No se actuó bien”, dijo.

Sin embargo, el presidente aseguró que se respetará la decisión de la SCJN e insistió en que Arturo Zaldívar, ministro presidente, sigue siendo “el mejor hombre” para encabezar la Reforma Judicial.

