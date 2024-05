Azafata revela por qué siempre saludan a los pasajeros al subir a un avión (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. ¿No es sólo por educación? Azafata revela por qué siempre saludan a los pasajeros al subir a un avión © Proporcionado por MedioTiempo

Uno de los primeros contactos que tenemos al subir a un avión lo tenemos con las azafatas, quienes nos recibirán siempre con un saludo. Para muchos de nosotros, este siempre ha sido un gesto de cortesía, pero aparentemente esconde un secreto más importante.

Y es que, una azafata compartió a través de un video en redes sociales que el saludo no es solamente una muestra de cortesía, sino que cumple una función importante en la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros que se encuentran abordo del avión.

Azafata cuenta por qué deben saludar a los pasajeros

En el video compartido en redes sociales, la azafata compartió la razón por la que deben saludar a los pasajeros, asegurando que este protocolo no es sólo por educación, sino que refiere también a una evaluación de los pasajeros.

Aparentemente, a partir de este gesto, son las azafatas quienes pueden identificar no sólo a los pasajeros que se encuentren en un estado inconveniente, sino que también pueden reconocer rápidamente a quienes pasajeros pueden recurrir en caso de una emergencia.

“¿Sabías que una auxiliar de vuelo no te saluda al entrar al avión solamente por educación, sino también… Para asegurarse de que no has bebido demasiado o te sientes demasiado mal para volar”, se puede leer en el video. “Además de para hacerse una idea de con quién pueden contar como ayuda en caso de emergencia”, añade.

Mediotiempo

