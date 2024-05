El voto de México por la autocracia: Denise Dresser (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio en México, hay más en juego que una competencia entre partidos políticos. Durante los últimos cinco años y medio, el líder populista prototípico del país, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha impulsado un proceso de retroceso democrático que refleja la evolución de países de todo el mundo. Las democracias ya no están muriendo principalmente como resultado de golpes militares llevados a cabo por generales con tanques y rifles. La democracia de México, como muchas otras, está siendo destruida por un presidente popular y elegido libremente que ha manipulado las instituciones democráticas y busca cambiar no sólo las reglas del juego electoral sino también todo el sistema político para que su partido permanezca en el poder.

El partido de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está movilizando a sus seguidores para votar por una autocracia renovada disfrazada de democracia. Muchos mexicanos han sucumbido a su atractivo. Las conferencias de prensa diarias del presidente presentan habitualmente a su partido como preocupado por los pobres, luchando contra las elites rapaces y defendiendo la soberanía nacional contra amenazas internas y externas, incluidos los partidos de oposición y la influencia extranjera. El propio López Obrador gobierna a través de la polarización. Divide a la población en dos bandos: “el pueblo” versus “los enemigos del pueblo”, los desposeídos versus aquellos que los desprecian, el movimiento popular que busca el cambio versus la oposición conservadora que quiere mantener un status quo que funciona sólo para las élites.

El gobierno de López Obrador ha tomado medidas para aliviar la pobreza, incluidos grandes pagos en efectivo a familias pobres y un aumento del salario mínimo. Pero bajo su mandato, la violencia criminal se ha extendido desenfrenadamente, y con muchos de los programas de educación y salud que formaron la red de seguridad social de México reemplazados por el clientelismo, los pobres deben valerse por sí mismos. Mientras tanto, el presidente ha consolidado su control de las instituciones estatales, impulsó leyes que violan la constitución y llevó a cabo un ataque contra el poder judicial y las agencias que supervisan las elecciones. Su partido gobierna con el apoyo abierto de los militares, a los que el presidente ha empoderado a expensas de la democracia. Las fuerzas armadas ahora sirven como policía del país, construyen importantes obras públicas y controlan la inmigración y la infraestructura. Han acumulado un poder económico sin precedentes y sólo deben rendir cuentas ante el propio López Obrador.

Durante la campaña electoral, Morena difamó a políticos de la oposición en los medios controlados por el Estado y utilizó el aparato estatal para acosar a sus oponentes políticos. El ejército mexicano ha desplegado el software espía Pegasus para monitorear a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. López Obrador también ha utilizado su plataforma pública para engañar a sus críticos. Cuando una agencia federal dedicada a la transparencia gubernamental denunció el doxxing como una violación de los estatutos mexicanos de protección de datos, el presidente declaró en su conferencia de prensa matutina que estaba “por encima de la ley”.

Durante los últimos 30 años, la transición de México hacia una democracia incipiente e imperfecta se ha construido sobre el ideal de elecciones competitivas, instituciones electorales autónomas, controles y equilibrios y la contención del poder presidencial. Todo eso ahora está en riesgo. López Obrador ya ha distorsionado el sistema político del país para inclinar el campo electoral a favor de su partido. Se ha mostrado dispuesto a sacrificar cualquier cosa para ganar, incluida la democracia misma.

NO LIBRE E INJUSTO

Durante gran parte del siglo XX, México estuvo gobernado por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La transición a un sistema electoral competitivo comenzó en la década de 1990, cuando la sociedad civil y los políticos de la oposición presionaron por reformas que aseguraran elecciones libres y justas estableciendo igualdad de condiciones para todos los partidos y limitando el poder del ejecutivo para influir en el resultado. Por lo tanto, México tiene leyes electorales extremadamente restrictivas que prohíben al presidente promover candidatos durante la temporada oficial de campaña y prohíben el uso de fondos gubernamentales para fines partidistas. Sobre el papel, las leyes no permiten a López Obrador inclinar la balanza a favor de Morena.

Sin embargo, desde el comienzo de su mandato, ha tratado de arreglar el sistema para asegurar un retorno al gobierno del partido dominante. Su partido aprobó una legislación que habría reducido el financiamiento público a los partidos políticos en un 50 por ciento, habría impedido que los partidos se unieran detrás de un candidato presidencial común, prohibido la publicidad política en los medios privados y levantado la restricción de que el presidente en ejercicio hiciera campaña para un sucesor. Después de que la Corte Suprema anuló las leyes por considerarlas inconstitucionales, López Obrador y su partido cambiaron de rumbo y pidieron a sus partidarios que otorgaran a Morena mayorías legislativas en las próximas elecciones. Con una representación suficientemente amplia en el Congreso, el partido puede modificar la constitución mexicana y promulgar sus reformas electorales antidemocráticas. Según el plan de López Obrador, los magistrados de la Corte Suprema y los miembros de la agencia electoral autónoma serían elegidos por voto popular, entregando efectivamente el control de ambos órganos a Morena y poniendo fin a los incipientes controles y equilibrios. La militarización de la política mexicana también se volvería permanente, ya que el presidente pretende eliminar la disposición constitucional que impide al gobierno extender el mandato ampliado del ejército más allá de 2028.

El presidente se ha acostumbrado a desafiar a las autoridades electorales.

López Obrador ha desdibujado la línea entre gobierno y partido. Su administración ha utilizado los programas sociales como una forma de clientelismo renovado: una iniciativa de desarrollo, por ejemplo, ha movilizado a 30.000 “servidores de la nación” que inicialmente tenían la tarea de realizar un “censo de bienestar” pero que ahora van de puerta en puerta amenazando la beneficiarios de pagos en efectivo que las dádivas terminarán si no se comprometen a apoyar a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ex alcaldesa de la Ciudad de México. Sheinbaum refuerza esa idea durante la campaña electoral, afirmando sin pruebas que si ganara la oposición, se eliminarían los programas sociales para los pobres. La generosidad del gobierno se ha convertido así en una herramienta para apuntalar la suerte de Morena, una táctica en la que también confió el PRI para mantener su hegemonía. López Obrador utiliza su conferencia de prensa matutina como púlpito, impulsando propaganda partidista y demonizando a la oposición. El Instituto Nacional Electoral de México ha suplicado al presidente que ponga fin a esta práctica porque viola la ley de campaña. Sin embargo, López Obrador se ha acostumbrado a desafiar a las autoridades electorales y Morena ha recibido más (y mayores) multas que cualquier partido político por actividades ilegales de campaña.

López Obrador también revivió el dedazo , una práctica infame asociada con el PRI mediante la cual el presidente saliente elegía personalmente a su sucesor. Su giro moderno fue elegir a una mujer (todos los presidentes mexicanos anteriores han sido hombres) y simular un proceso primario para darle a su selección personal un aire de legitimidad. Antes de que comenzara oficialmente la campaña presidencial en noviembre de 2023, aparecieron por todo el país vallas publicitarias y murales con la imagen de Sheinbaum y el hashtag #EsClaudia. A principios de 2023, Sheinbaum comenzó a recorrer México para promocionar el éxito de la administración de López Obrador. Aún no está claro quién financió los carteles y la gira, pero las leyes electorales prohíben claramente a los funcionarios públicos utilizar fondos públicos para promocionarse con fines electorales o partidistas. El momento y el financiamiento de las primarias internas de Morena generaron más preocupaciones de que las tácticas de campaña del partido violaran las reglas del Instituto Nacional Electoral. Al final del complejo y opaco proceso, Sheinbaum fue declarada ganadora.

López Obrador eligió a una sucesora que ha demostrado su lealtad a su agenda. Como candidata, Sheinbaum ha adoptado hasta la última de las políticas preferidas del presidente, incluso aquellas que parecían ir en contra de los principios básicos de la ingeniería ambiental, en la que tiene un doctorado. Ha abrazado el petronacionalismo, por ejemplo, aplaudiendo el desembolso de 80 mil millones de dólares para apuntalar a la petrolera estatal Pemex y apoyando subsidios para otras compañías energéticas estatales ineficientes cuyas operaciones impiden la transición a la energía renovable. Sheinbaum también ha respaldado el plan de López Obrador de dotar a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Regulación de Energía de personas leales que carecen de experiencia técnica o profesional. Y ha firmado los planes del presidente de extender el mandato ampliado de los militares e introducir elecciones para jueces. Al carecer de una base política propia, Sheinbaum ha prometido continuidad y consolidación de la “transformación” de López Obrador. Ha copiado su retórica, sus posiciones antidemocráticas e incluso su forma de hablar. Como presidenta, le resultaría difícil separarse de su predecesor en cualquier caso: las débiles finanzas públicas y la deuda acumulada por Pemex limitarán la capacidad del próximo líder para aplicar nuevas políticas o corregir los errores de López Obrador, y la posibilidad de que pueda proponer una elección revocatoria si ella se desvía del camino elegido por él se cernirá sobre ella.

López Obrador eligió un sucesor que ha demostrado su lealtad.

Los partidos de oposición de todo el espectro ideológico se han unido en un intento de derrotar a Morena. Pero la alianza opositora (que incluye lo que queda del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) de centroderecha y el pequeño Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centroizquierda) está dividida y desacreditada. Más importante aún, no puede igualar el acceso de Morena a los recursos públicos, los desembolsos de efectivo de los programas sociales y la vasta maquinaria propagandística del Estado mexicano. El presidente ha calificado a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, como una corrupta defensora de la oligarquía que pasó años saqueando a México. Otros miembros de Morena la han acusado de mala conducta durante su etapa como líder de una empresa de tecnología que tenía contratos con el gobierno; algunos llegaron incluso a afirmar que se dedicó al lavado de dinero. Aunque todos los partidos reciben financiación pública, una práctica destinada a garantizar la igualdad de competencia, ningún partido de oposición puede recaudar suficiente dinero para competir con candidatos respaldados por el gobierno que se benefician de desembolsos ilícitos de fondos públicos y patrocinio estatal. Los líderes empresariales saben que ayudar a la oposición podría costarles lucrativos contratos públicos o incitar al gobierno a perseguir acusaciones de corrupción o evasión fiscal. Morena gobierna 23 de los 32 estados de México, lo que significa que las capacidades financieras y operativas de las autoridades regionales también están a su disposición.

Sheinbaum inició la carrera presidencial con una ventaja de 30 puntos que parece casi imposible de cerrar. Su estrecha asociación con López Obrador ha jugado a su favor; el presidente sigue siendo popular incluso cuando las encuestas muestran desaprobación por el manejo que hace su gobierno de la seguridad interna, la economía y la corrupción. La principal rival de Sheinbaum, Gálvez, es carismática y ágil, y su origen indígena podría aumentar su atractivo entre segmentos del electorado mexicano. Pero Gálvez también representa a partidos que gran parte del público asocia con la corrupción, el gobierno elitista y una historia de mal gobierno. Fue precisamente este establishment el que la mayoría de los votantes rechazaron en las elecciones de 2018 lo que impulsó a López Obrador al cargo. Además, Jorge Álvarez Máynez, candidato del centroizquierdista Movimiento Ciudadano, podría dividir el voto de la oposición.

Morena parece preparada para ganar la presidencia, pero la presidencia no es el único cargo importante que se somete a votación en estas elecciones. También estarán en la boleta los 128 escaños del Senado y los 500 de la Cámara Baja, los congresos locales en 31 estados, nueve gubernaturas estatales y la alcaldía de la Ciudad de México. Morena espera obtener mayorías suficientes en el Congreso para aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de otros partidos. Tal resultado permitiría a Morena capturar plenamente el poder judicial y las instituciones electorales. Reconociendo este peligro, la alianza opositora ha instado a sus partidarios a emitir un voto útil para negar al partido gobernante el control del Congreso. Sin embargo, incluso si ese esfuerzo tiene éxito, Morena dominará la política mexicana. Sin una mayoría legislativa, Sheinbaum no podría cambiar la constitución, pero como presidenta aún podría nombrar un juez de la Corte Suprema en noviembre, inclinando la balanza a favor de Morena. De cualquier manera, el partido tendría un medio para socavar los controles judiciales sobre su programa antidemocrático.

UNA NUBE DE MIEDO

Cuando López Obrador asumió el cargo, prometió reducir la violencia que azotaba al país. Pero sus políticas no han logrado reducir significativamente las tasas de homicidios, desapariciones y feminicidios. Su gobierno adoptó una estrategia de “abrazos, no balas”, cuyo objetivo era abordar las causas profundas de la violencia mediante desembolsos de efectivo a los pobres y haciendo que los militares construyeran obras públicas masivas, como el Tren Maya y la refinería de petróleo de Dos Bocas. , en el empobrecido sur. Pero en los primeros cinco años de la presidencia de López Obrador se produjeron 171.085 homicidios, según datos oficiales del gobierno, cifra que ya supera los 157.158 homicidios durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) o los 121.613 reportados durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). ).

La violencia está generando un clima de mayor intimidación, socavando las perspectivas de elecciones libres y justas. Antes de las elecciones intermedias de 2021 en México, más de 30 candidatos fueron asesinados; al menos 24 candidatos al congreso local y a las alcaldías han sido asesinados en lo que va de 2024. La mayoría de las víctimas desafiaban al titular, pero aparte de esta característica común, todos los partidos políticos fueron blanco de violencia.

Para empeorar las cosas, las organizaciones criminales se han infiltrado en el proceso electoral. Recurren al asesinato para decidir quién puede competir y quién no, y utilizan dinero sucio para financiar campañas que prometen proteger sus intereses. El medio estadounidense ProPublica, The New York Times y la emisora ​​alemana Deutsche Welle informaron en enero que las fuerzas del orden estadounidenses habían estado investigando un posible financiamiento de los cárteles para las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018. Periodistas mexicanos de las noticias Las organizaciones Animal Político, Latinus, Proceso y Reforma y la organización de la sociedad civil Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también han descubierto evidencias de corrupción entre los hijos del presidente, sus amigos y funcionarios públicos y empresarios cercanos al partido gobernante. No se han llevado a cabo investigaciones oficiales ni se han presentado cargos contra los implicados en estas investigaciones independientes; en cambio, el gobierno acusó al director del MCCI de corrupción.

Ni el aumento de la violencia criminal ni el retroceso democrático han suscitado muchas críticas por parte de la administración Biden . El gobierno de López Obrador ha aceptado el papel de vigilar la frontera, impidiendo que los inmigrantes crucen a Estados Unidos y recibiendo a los deportados. Mientras este acuerdo se mantenga y el debate sobre la inmigración siga siendo el centro de la política estadounidense, los presidentes estadounidenses probablemente darán a López Obrador y a su sucesor rienda suelta para gobernar de una manera que ponga en peligro la democracia mexicana y dañe las perspectivas futuras de colaboración bilateral.

LA MUERTE DE LA DEMOCRACIA

López Obrador ha presentado a los mexicanos una serie de opciones falsas. Deben sacrificar los derechos políticos para lograr derechos socioeconómicos para los pobres. Deben sacrificar las aspiraciones democráticas a favor de un gobierno de un solo partido que afirme gobernar en nombre del pueblo. Deben sacrificar controles y equilibrios y dotar al presidente de un poder ilimitado para producir un cambio “transformador”. La mayoría del pueblo mexicano parece dispuesto a asumir estos costos siempre que reciban dinero del gobierno. Pero el cumplimiento por parte de López Obrador de su parte del supuesto trato dejará a su paso un rastro de instituciones destruidas y políticas y prácticas autoritarias intratables. Al concentrar el poder en manos del ejecutivo y socavar el futuro de una verdadera competencia electoral, Morena no hace más que recuperar el antiguo régimen con nuevos adornos.

Quizás sea demasiado tarde para sacar a la política mexicana del abismo. Como declaró Adam Przeworski, un destacado experto en democracia , en una conferencia reciente en Ciudad de México, “el daño ya está hecho”. El gobierno ha cuestionado abiertamente la integridad de las elecciones de 2024 y de las autoridades electorales autónomas que las organizaron. En el improbable caso de una victoria de la oposición, López Obrador probablemente rechazaría los resultados, podría sobrevenir la violencia y la lealtad de los militares se pondría a prueba. Alternativamente, si Morena obtuviera una mayoría lo suficientemente amplia como para reformar la constitución, la democracia de México moriría a manos de sus líderes electos.

Esta elección no es sólo una contienda entre izquierda y derecha, sino una elección entre la supervivencia de una democracia joven y una regresión al gobierno del partido dominante. El primer escenario, dudoso, es el surgimiento de un México que valore el debate basado en hechos, mantenga un gobierno civil, resuelva problemas a través de la legislación, abrace el pluralismo en lugar de la polarización, enfrente desigualdades históricas y haga todo esto dentro de un marco de reglas consensuales. . El segundo es un México donde la palabra del líder se convierte en la ley del país, donde el partido gobernante descarta cualquier cosa con la que no esté de acuerdo como noticia falsa, y donde la democracia, ya bajo asedio, es destruida por autoritarios disfrazados de reformistas. Los mexicanos no deberían hacerse ilusiones sobre la elección que harán cuando acudan a las urnas en junio. Parafraseando la advertencia de Benjamín Franklin, a los votantes se les presentó una república emergente después de la transición política de México hace 30 años. La pregunta ahora es si podrán conservarlo.

