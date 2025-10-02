Precio del Dólar hoy jueves 2 de octubre (08:45 h)

2025/10/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Hoy jueves 2 de octubre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.30 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Jueves 2 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.67 mientras que a la compra se localiza en $17.54, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Miércoles 1 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.59, mientras que a la compra se localiza en $17.46, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

N+

Mundo de Dinero Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Casi el paraíso: Francisco Garfias (08:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. El título de esta columna no se refiere al libro de Luis Spota que narra la historia de un italiano...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: