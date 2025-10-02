Casi el paraíso: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. El título de esta columna no se refiere al libro de Luis Spota que narra la historia de un italiano impostor que se infiltra en la alta sociedad mexicana de los años 50´s para engañar a los poderosos y hacer fortuna.

Alude a los discursos oficialistas que celebran el primer año de gobierno de Claudia Sheimbaum.

Cualquiera que los escuche diría que estamos a las puertas del paraíso.

En el Senado, las bancadas de Morena, Verde y PT hicieron un pronunciamiento verbal, apenas terminó la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

“México atraviesa por un momento estelar”, sintetizó Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara alta.

Habló a nombre de las tres bancadas que integran el oficialismo: Morena-PT-PVEM.

En el Patio del Federalismo, donde se reunieron legisladores de las tres bancadas, Laura Itzel puso por delante el dato sobresaliente de la 4T: 13 millones de personas dejaron atrás la pobreza.

Destacó que el salario mínimo aumentó 12 % durante 2025, y 135 % en los siete años de la cuatroté. Pero también que 32 millones de familias reciben apoyos directos y sin intermediarios.

El discurso populista reapareció cuando presumió, fíjese usted, un paupérrimo crecimiento de 1.2% anual; y desempleo de apenas 2.7 %, sin mencionar que el 54.8 % de la población está en la informalidad.

Nada dijo de la destrucción del Sistema Judicial que disolvió la división de poderes. Morena controla ya el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Presumió que “el pueblo” eligió a jueces, magistrados y ministros, sin mencionar que casi nueve de cada diez mexicanos no acudió a votar en esos comicios.

Omitió la desaparición de los órganos autónomos, olvidó el huachicol fiscal y el escándalo de la Barredora.

Nada dijo de la escasez de medicamentos, ni del control militar que heredó de AMLO. Mucho menos de la extorsión o del dominio territorial que tienen los grupos criminales en regiones del país.

Tampoco de que el sentimiento de inseguridad se incrementó a niveles superiores al 60 % en zonas urbanas durante este año.

El oficialismo citó a los ciudadanos a acudir al Zócalo el próximo domingo 5 de octubre, para escuchar el mensaje de la presidenta Sheinbaum al pueblo de México.

***

En la mañanera de ayer, por cierto, la presidenta adelantó que alrededor de febrero del año próximo, enviará al Congreso la reforma electoral que incluye, dijo, eliminar el fuero de diputados y senadores.

Dijo al respecto: “La presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero.”

Fuentes de Morena revelaron que el anunció de la mandataria dividió no solo a la bancada de Morena, sino al oficialismo.

***

Sheinbaum habló de eliminar el fueron, luego de las reiteradas preguntas sobre el costo para el régimen de mantener intocable a Adán Augusto López Hernández.

Por enésima vez defendió al senador tabasqueño. “Cuando fue gobernador de Tabasco los delitos bajaron…Si la Fiscalía llega a pedirle al senador que declare –el ya o dijo– va a declarar”.

Añadió: “si se encuentra algo, la Fiscalía tiene que proceder. Pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él.

–¿Le sigue aportando al Movimiento?- le preguntaron.

–Eso es algo que no tengo que decidir yo. Tiene que haber pruebas… Si hay una prueba en el caso de Adán, o en cualquier otro caso de alguna gente de Morena que este involucrado en un acto ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía—respondió.

***

Fuerte reaccionó Alito Moreno a las declaraciones de Claudia Sheinbaum quien, contra su costumbre de exigir pruebas, dijo que “tiene entendido” que los terrenos expropiados a gente cercana al priista entre ellos su mamá, “son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema.”

Respuesta de Alito, vía las redes sociales: “Señora presidenta. La voy a denunciar en México y a nivel intenacional.

“En un claro acto de abuso de poder, usted me me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Usted miente, calumnia, difama.

“Jurídicamente he demostrado, con la Ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentencio a mi favor y dejó claro que no hay nada indebido, nada ilícito.

“Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra narcopolíticos de su partido, como Adán Augusto López Hernández, usted se escuda diciendo que no hay pruebas”, escribió el priista en su cuenta de X.

