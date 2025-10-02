SRE confirma que mexicanos a bordo de flotilla humanitaria a Gaza fueron interceptados por Israel (09:00 h)

Oaxaca de Juárez. 2 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, que transportaban ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, fueron interceptadas por autoridades de Israel y se encuentran actualmente en traslado hacia el puerto de Ashdod.

Entre los pasajeros se encuentran Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, ciudadanos mexicanos que viajaban como parte de la misión humanitaria.

La SRE precisó que los servicios consulares de la Embajada de México en Israel estarán presentes en el puerto para garantizar la protección y asistencia que requieran. El embajador Mauricio Escanero ha mantenido comunicación directa con los ciudadanos mexicanos a bordo desde el inicio del incidente.

Contexto del caso

La Flotilla Global Sumud busca llevar suministros y apoyo humanitario a Gaza, región afectada por el conflicto y sometida a un bloqueo naval. En las últimas horas, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes mientras navegaba por aguas internacionales, situación que ha generado protestas y manifestaciones de solidaridad en diferentes países.

Postura de la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su llamado al respeto de la integridad física y seguridad de los mexicanos, así como a que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional, incluyendo los derechos humanos y el derecho humanitario.

El gobierno mexicano mantendrá seguimiento cercano del caso y coordinará con las autoridades israelíes para garantizar la protección de sus ciudadanos durante todo el proceso.

