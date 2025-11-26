Por incumplir obligaciones alimentarias lo sentencian a 4 años de prisión (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. El trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para brindar certeza jurídica a niñas, niños, adolescentes y mujeres dio como resultado la obtención de una sentencia condenatoria contra una persona del sexo masculino identificada como Marco A.R.A., por su responsabilidad en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

De acuerdo con la causa penal, el sentenciado incumplió las disposiciones impuestas por un Juez Familiar, quien había fijado el pago de una pensión alimentaria a favor de sus cuatro hijos menores de edad (cuya identidad se reserva conforme a la ley).

Tras la denuncia presentada ante la FGEO, se iniciaron los trabajos de investigación a cargo de la Vicefiscalía General de Control Regional, los cuales permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de Marco A.R.A.

Tras la detención, efectuada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el hoy sentenciado fue presentado ante el Juez que lo requirió, quien, al validar los datos de prueba, determinó vincularlo a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Marco A.R.A. por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, imponiéndole una pena de 4 años de prisión, además del pago de más de 319 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.

Para la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la procuración de justicia a favor de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad, por ello, reafirma su compromiso de trabajar para que este sector de la población pueda acceder al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir