Recibe Congreso de Oaxaca presupuesto de egresos 2026 del Poder Judicial (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de noviembre. El Congreso de Oaxaca recibió el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), el cual busca fortalecer la justicia, con el propósito de ser accesible para todas y todos.

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro, junto con la legisladora Eva Diego Cruz, quien preside la Mesa Directiva en esta Soberanía recibieron el documento entregado por la magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) y del Consejo de la Judicatura.

Durante el acto protocolario de Entrega-Recepción, la Presidenta de la Jucopo destacó el arduo trabajo que realiza el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los oaxaqueños, quienes buscan resolver sus conflictos con certeza, legalidad y confianza en las instituciones.

Consideró que la magnitud de este reto implica una responsabilidad mayor, por ello, a través de la Comisión Permanente competente se llevará a cabo la revisión de la propuesta entregada, de tal forma que se le faciliten a este órgano judicial las herramientas necesarias para desempeñar sus labores con eficacia y eficiencia.

Por su parte, la magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez resaltó que es fundamental el respaldo del Poder Legislativo, cuyo apoyo permitirá materializar este proyecto institucional orientado a fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un servicio de impartición de justicia de calidad para todas y todos.

“Con esta entrega el PJEO refrenda su compromiso con la construcción de un sistema de justicia más transparente, accesible y cercano a la sociedad”, subrayó.

En este sentido, el representante popular Francisco Javier Niño Hernández, quien encabeza el órgano legislativo de Presupuesto y Programación dijo que se hará una revisión responsable del proyecto.

Atestiguaron esta actividad el vicepresidente de la Mesa Directiva, legislador Isaac López López; la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), congresista Melina Hernández Sosa; así como las diputadas Karla Clarissa Bornios Peláez, Vanessa Rubí Ojeda Mejía y Dulce Belén Uribe Mendoza, y el diputado Adán José Maciel Sosa.

Asimismo, integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, del TSJO y el aparato administrativo y financiero del PJEO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir