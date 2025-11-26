¿Se cancela el Mundial 2026 en México? Agricultores amenazan con boicot (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. México atraviesa momentos críticos a menos de 200 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026 y no por el clima de fiesta, sino por una fuerte advertencia desde el campo: agricultores de maíz amenazan con boicotear la justa deportiva si no se les garantiza un precio justo por su cosecha.

Advierten con bloquear estadios y aeropuertos

El reclamo parte de personas pertenecientes al sector agrícola, en particular del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y fue expresado con dureza por Salvador Ruiz tras una mesa de diálogo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guadalajara, Jalisco.

El agricultor advirtió que, de no mejorar la remuneración por tonelada de maíz, podrían llegar a “bloquear estadios, aeropuertos y centros deportivos” para impedir que se celebre el Mundial en territorio azteca.

“Si no nos hacen caso a pagar un mejor precio no va a haber Mundial. Vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros de deporte, no va a haber Mundial porque para eso sí gastan miles y miles de millones, cuando el pueblo y la ciudadanía, los campesinos no tenemos absolutamente nada de eso. ¿Por qué tanto dinero gastado en cosas que no valen la pena cuando pudieran apoyarnos a los campesinos?”, dijo.

Entre sus denuncias, señalan que el precio actual del grano no cubre los costos reales de producción (tierra, insumos, mano de obra), mientras que empresas harineras y comercializadoras venden tortillas a precios muy superiores.

¿Qué consecuencias tendría un posible boicot?

Un boicot de este tipo podría generar caos logístico: bloqueos en aeropuertos afectarían la llegada de selecciones, aficionados y medios. Interrupciones en estadios complicarían los partidos.

Además, sería un duro golpe simbólico: mancharía la imagen de un país que se prepara para recibir a miles de visitantes, en medio de un torneo que aspira a generar movimiento económico y turismo. Las consecuencias políticas y sociales podrían ser graves, poniendo al gobierno bajo fuerte presión.

¿Cuántos partidos tendrá México?

México albergará en total 13 juegos del Mundial 2026, distribuidos en tres sedes: Estadio Azteca en la Ciudad de México, que recibirá cinco juegos, mientras que Monterrey y Guadalajara contarán con cuatro cada una.

