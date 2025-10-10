Por derrumbe, cierre de la carretera federal 175 tramo Valle Nacional–Oaxaca (11:10 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa el cierre de la carretera federal 175, en el tramo Valle Nacional–Oaxaca, a la altura del kilómetro 62; debido a un derrumbe generado por las recientes lluvias.

El deslave ocasionó la caída de dos postes de energía eléctrica, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en la zona realizando las labores correspondientes para restablecer el servicio y retirar el material afectado.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional brindan asistencia vial en la zona mientras continúan las labores de limpieza y valoración del área.

La CEPCyGR recomienda a las y los conductores extremar precauciones, evitar circular por la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la dependencia.

