Claman por ayuda en Poza Rica por inundaciones: videos muestran a personas arrastradas por el agua (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 d octubre. La desesperación se apoderó de los habitantes de Poza Rica, Veracruz, tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Cazones y severas inundaciones en la ciudad.

En redes sociales circulan videos impactantes donde se observa a personas siendo arrastradas por la corriente, además de vehículos y viviendas completamente sumergidos.

“Todo pasó de un momento a otro”

En uno de los videos, grabado por una joven que se identifica como estudiante de la UAMEX de Tejupilco, Estado de México, se escucha su angustia mientras observa cómo un hombre lucha por su vida entre las aguas:

“Mira, ahí hay un señor que está luchando por su vida”, relata mientras enfoca a una persona intentando nadar contracorriente para ponerse a salvo.

La mujer explica que acudieron a un congreso en la ciudad y quedaron atrapadas por la súbita crecida del río:

“Toda la central de autobuses se inundó, el agua les llega hasta la mitad del camión. Hay gente que se subió al techo de la estación, había una señora que estaba nadando y desapareció. ¡Hay muchas personas, necesitamos ayuda, Dios santo!”, se le escucha decir entre lágrimas.

Otros videos muestran a habitantes grabando desde zonas bajas, donde la corriente arrasó con todo a su paso. Varias viviendas y comercios quedaron completamente anegados, y los vecinos claman por auxilio ante el riesgo de perderlo todo.

Ejército activa el Plan DN-III; PEMEX y autoridades colaboran en rescates

Ante la magnitud del desastre, elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E para apoyar en las labores de rescate y asistencia a la población, mientras que la Policía Estatal implementó el Plan Tajín.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que a las 6:00 de la mañana el nivel del río Cazones alcanzó 46 metros, es decir, 3.5 metros por encima de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), lo que provocó el desbordamiento en distintas zonas del municipio.

Los escurrimientos provenientes de las partes altas de la cuenca elevaron de manera súbita el caudal, arrastrando vehículos y objetos por las calles de esta ciudad petrolera. Personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) también participa en las tareas de evacuación y apoyo a los damnificados.

Entre las áreas más afectadas por las inundaciones se encuentran:

Colonia Morelos

Fraccionamiento Bugambilias

Plaza Crystal

Colonia Palma Sola

Fraccionamiento La Florida

Central de Autobuses

