Accidente entre patrulla estatal y camioneta particular deja daños materiales en El Barrio de la Soledad (10:00 h)

2025/10/10  De Redacción ADN
Edwin Meneses

El Barrio de la Soledad, Oax. 10 de octubre. Un aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves, alrededor de las 6:00 horas, en el tramo carretero Lagunas–El Barrio, a la altura de la mini plaza comercial Cruz Azul.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos: una patrulla de la Policía Estatal, la cual terminó volcada, y una camioneta particular que resultó con severos daños en la parte delantera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

El impacto causó alarma entre los vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, debido a la magnitud del accidente y la presencia de la unidad oficial volcada en plena vía.

Elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar para acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos como primer respondiente.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del choque, por lo que las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.

