Poder Legislativo otorga medalla “Juana Catalina Egaña” a cinco mujeres oaxaqueñas destacadas (18:20 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 10 de marzo. En Sesión Solemne, el Congreso del Estado entregó la Medalla al Mérito “Juana Catalina Romero Egaña 2026” a cinco mujeres oaxaqueñas por sus destacadas contribuciones en los ámbitos social, científico, cultural, comunitario y económico, reconociendo su compromiso con el desarrollo de sus comunidades y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, la diputada Dennis García Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, destacó que este reconocimiento honra la memoria y legado de Juana Catalina Romero, una mujer que abrió camino a muchas mujeres a través de su valentía y liderazgo.

“Esta medalla reconoce la pasión, la entrega y la lucha diaria de mujeres que desde distintos espacios contribuyen a construir un estado más justo, igualitario y con mayores oportunidades”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, afirmó que este reconocimiento lleva el nombre de una mujer que marcó un precedente en la historia del estado y del país, al convertirse en una figura que abrió espacios para la participación femenina en ámbitos que durante mucho tiempo estuvieron reservados para los hombres.

Dijo que Oaxaca es un estado fuerte gracias a sus mujeres, por ello es necesario reconocer a quienes han abierto camino y a todas aquellas que todos los días trabajan por una sociedad más justa.

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Diego Cruz, señaló que esta distinción representa un acto de justicia para visibilizar el liderazgo femenino y reconocer a mujeres que han transformado sus comunidades con trabajo y compromiso.

Las mujeres galardonadas fueron:

En la categoría Mujer Innovadora y Emprendedora, Amairani Díaz Castellanos, empresaria oaxaqueña que ha impulsado la producción y comercialización de productos naturales a base de coco, generando oportunidades económicas para diversas familias.

En Mujer en la Ciencia y la Tecnología, Gisela Virginia Campos Ángeles, investigadora que ha participado en proyectos científicos relacionados con la biodiversidad, los recursos naturales y el desarrollo ambiental en Oaxaca.

En la categoría Mujer en la Cultura, Nylzher Adela Flores Santiago, artista que ha representado a Oaxaca y México en diversos festivales internacionales, promoviendo la música y la identidad cultural oaxaqueña.

En Mujer que Promueve Acciones, Isabel Juárez Mejía, fundadora del refugio “Patitas Felices”, espacio dedicado al rescate y cuidado de perros en situación de abandono y maltrato.

Y en la categoría Mujer en la Vida Comunitaria, Nilda Valeria Martínez Santillán, originaria de la región triqui, quien ha impulsado la preservación del telar de cintura y el fortalecimiento económico de las mujeres de su comunidad.

Cabe señalar que en la ceremonia también participaron la titular de la Secretaría de las Mujeres, Rogelia González Luis, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez

