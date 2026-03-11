Reportan controlado incendio en basurero de Tezoatlán (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de marzo. Después de un mes con 14 días, fue controlado el incendio del basurero del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna. Hasta el momento, se desconoce la causa que dio origen al siniestro.

El reciclador independiente, Lázaro Vargas Ventura, quien en diversas ocasiones solicitó la intervención de la autoridad municipal para apagar el fuego, compartió que actualmente sale poco humo de algunas partes del basurero.

“Mire, hasta el momento, ya se encuentra controlado, afortunadamente, ya vinieron, por parte de la presidencia mandaron una pipa que controló el incendio, tanto la parte de arriba como en la de abajo ya se encuentran trabajando”, detalló.

Recordó que el incendio en el basurero inició la mañana del 23 de enero, y empezó a propagarse porque con una retroexcavadora, presuntamente por órdenes de un regidor, se colocaron más desechos donde había fuego.

Vargas Ventura recomendó a los habitantes de Tezoatlán y sus agencias, que depositen o dejen los desechos en lugares correctos del basurero.

“Les pido a las personas y al público, que tengan cuidado al venir al basurero, que depositen el material en el área correspondiente: hay un pozo que es para el desperdicio de los animales; hay otro que es para vidrios. Que respeten estas áreas y que eviten tirar alguna colilla de cigarro, que eviten prender fuego, ya que se originan incendios, y realmente afecta al ecosistema”, agregó.

Señaló que el fuego nunca afectó pastizales y demás vegetación de la zona, únicamente calcinó parte de los desechos acumulados del basurero.

Solicitó que al momento de entregar la basura a los camiones recolectores o la dejen en el relleno sanitario, refieran por escrito el tipo de residuo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir