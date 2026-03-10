Hijo del ex secretario particular de Sheinbaum fue nombrado titular de la Auditoría Superior de la Federación

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Aureliano Hernández Palacios Cardel ha sido designado como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, tras obtener 472 votos en la Cámara de Diputados. Asumirá el cargo el 15 de marzo, sucediendo a David Colmenares.

Detalles clave sobre el nuevo titular:

Perfil: Es licenciado en Economía y actualmente se desempeña como Auditor Especial de Gasto Federalizado en la propia ASF.

Vínculos: Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gestión en la CDMX.

Contexto: Su designación ocurre en un contexto de renovación tras la gestión de David Colmenares, quien buscaba la reelección.

