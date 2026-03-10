Hijo del ex secretario particular de Sheinbaum fue nombrado titular de la Auditoría Superior de la Federación

2026/03/10  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Aureliano Hernández Palacios Cardel ha sido designado como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, tras obtener 472 votos en la Cámara de Diputados. Asumirá el cargo el 15 de marzo, sucediendo a David Colmenares.

Detalles clave sobre el nuevo titular:

Perfil: Es licenciado en Economía y actualmente se desempeña como Auditor Especial de Gasto Federalizado en la propia ASF.

Vínculos: Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gestión en la CDMX.

Contexto: Su designación ocurre en un contexto de renovación tras la gestión de David Colmenares, quien buscaba la reelección.

