Pide SSO reforzar medidas contra el dengue en panteones durante festividad de Día de Muertos (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. En el marco de la “Fiesta más Viva de Todas” con motivo de las celebraciones del Día de Muertos; Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hace un llamado a la población para reforzar las acciones preventivas contra el dengue con limpieza y mantenimiento adecuado de los panteones.

La institución exhorta a la ciudadanía a limpiar las sepulturas, eliminar la basura acumulada y evitar el uso de agua en floreros, sustituyéndola por arena húmeda, para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Asimismo, recomienda no dejar recipientes u objetos que puedan acumular agua de lluvia, ya que se convierten en criaderos potenciales.

SSO destaca que la prevención es tarea de todas y todos, lo que contribuye a garantizar espacios seguros y saludables durante una de las festividades más importantes del pueblo oaxaqueño.

De acuerdo con el reporte epidemiológico estatal, hasta la semana número 42 se han registrado 203 casos acumulados de dengue en 43 municipios. Del total, 35 corresponden a Dengue No Grave (DNG), 146 a Dengue con Signos de Alarma (DCSA), 22 a Dengue Grave (DG) y tres defunciones.

En la semana actual, se notificó un nuevo caso en el municipio de Santa María Colotepec. Por Jurisdicción Sanitaria, Tuxtepec encabeza la lista con 142 casos, seguida de la Costa con 26, Valles Centrales con 18, Istmo con 12, Mixteca con cuatro y la Sierra con un caso. En cuanto a la distribución por sexo, 107 corresponden a mujeres y 96 a hombres.

