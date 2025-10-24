Ante negativa de vecinos, tianguistas se instalan nuevamente en el Polideportivo (09:33 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Ante la negativa de vecinos de las colonias Morelos y José Vasconcelos de colocar sus puestos en el parque “Los Arbolitos” tianguistas regresaron a su lugar acostumbrado para instalar sus puestos a un costado del Polideportivo Venustiano Carranza.

Y es que desde temprana hora los colonos manifestaron su inconformidad para que los tianguistas se instalaran en sus calles, bloqueando el Periférico desde El Piticó hasta el crucero de la Libélula para evitar la instalación de puestos de tianguistas.

Con mecates, piedras y llantas que quemaron en el lugar , los vecinos de ambas colonias se unieron para evitar esta acción que pretendían hacer los tianguistas sin contar con el consentimiento de los vecinos.

Autoridades del Ayuntamiento capitalino arribaron al lugar para evitar que la situación se saliera de control y se diera un enfrentamiento de colonos y tianguistas pero no llegaron a ningún acuerdo para que se instalaran los tianguistas en el lugar por lo que se regresaron a su espacio acostumbrado.

Los colonos mantienen el bloqueo sobre el Periférico, en tanto, se lleva a cabo el diálogo entre las autoridades municipales y los representantes de ambas colonias para ver en que acuerdo llegan, por lo pronto los tianguistas ya están sus espacios habituales sobre la calle Curtidurías para vender sus productos este viernes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir