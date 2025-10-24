El 16 de noviembre la décima edición del “Triatlón LED UABJO” en Puerto Escondido (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Con cinco categorías infantiles, una juvenil, tres de mayores de edad, novatos y la modalidad de relevos, el próximo domingo 16 de noviembre a las 6:30 de la mañana se llevará a cabo la décima edición del “Triatlón LED UABJO”, que tendrá como sede nuevamente a Puerto Escondido, la prueba deportiva es limitada a 200 competidores.

La descripción de la ruta es la siguiente: se inicia con la prueba en la Playa Coral, posteriormente será el turno de la disciplina de ciclismo sobre la carretera costera, se desarrolla entre los cruceros de Zimat y la gasolinera del aeropuerto, finalmente será el turno de la carrera a pie sobre el Boulevard Benito Juárez.

La entrega del paquete de competidor se realizará el sábado 15 de noviembre en un horario de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas en el hotel sede. La junta previa se contempla media hora después de terminada la entrega de paquetes a los participantes, se les recuerda que es obligatorio asistir para conocer la ruta y el reglamento de competencia.

Las condiciones de entrega son presentar la forma de exoneración requisitada, presentar identificación oficial, para categorías infantiles, es necesario presentar la clave única de registro de población. Sin excepción alguna, no se entregará ningún paquete fuera del horario asignado, además de que las inscripciones no son reembolsables ni transferibles.

En cuanto a los derechos de competidor, recibe la playera conmemorativa del evento, gorra de natación, medalla de finalista, número de corredor, chip de cronometraje electrónico desechable, morral, servicio médico en ruta y recuperación, seguridad marítima y vial, así como hidratación en ruta y meta.

El costo de inscripción del 5 de octubre al 9 de noviembre para la categoría infantil es de $990 pesos, en las categorías juvenil, novatos, libre, máster y veteranos, el costo es de $1,190 pesos, en tanto en la modalidad de relevos, el pago es de $1,650 pesos. En la categoría libre (18 a 34 años), la máster (35 a 49 años) y veteranos 50 más, la prueba consiste en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera, tanto para la rama femenil como varonil.

