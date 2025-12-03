Oaxaca de Juárez realiza el Diálogo Vecinal número 22 en la agencia Guadalupe Victoria (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. El presidente municipal Ray Chagoya encabezó este miércoles el Diálogo Vecinal número 22, realizado en la Agencia de Guadalupe Victoria, donde se acercaron de manera directa servicios municipales, acciones de salud, trámites municipales y módulos de atención ciudadana para fortalecer la proximidad con las familias de esta zona de la capital.

Como parte de esta jornada, las y los asistentes recibieron servicios públicos, orientación jurídica, atención psicológica, programas de prevención, así como pruebas rápidas de detección de VIH y acciones de vacunación antirrábica.

En el marco del Diálogo Vecinal, el DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, encabezado por Gaby García Fernández del Campo, Presidenta Honoraria, entregó apoyos funcionales a vecinas y vecinos de la agencia, así como cobijas como parte de las acciones de la campaña “Cobijando Corazones” que se impulsa en esta temporada invernal.

Asimismo, todas las áreas municipales instalaron módulos de atención para canalizar solicitudes sobre obra pública, seguridad vecinal, movilidad, limpia, alumbrado, cultura, juventud, medio ambiente, entre otros rubros prioritarios.

Ray Chagoya destacó que los Diálogos Vecinales son una estrategia permanente que recorre agencias, colonias y barrios de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de escuchar, atender y dar seguimiento puntual a las necesidades de la población, reforzando la construcción de una ciudad más ordenada, segura y cercana a sus habitantes.

En coordinación con el Gobierno de México, también participaron dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, con información sobre pasaportes y trámites consulares, y la Secretaría de Economía, que brindó asesoría para proyectos productivos y apoyos a pequeñas y medianas empresas.

