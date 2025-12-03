Exigen trabajadores de Salud pago de bono, piden audiencia con Jara (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SIFEDS) Sección 30, protestaron esta mañana frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de bono de asistencia y permanencia.

Señalaron que demandan el pago de estas prestaciones para el secretario general del sindicato y afiliados que por ley les corresponden.

Los inconformes señalaron que se estaban manifestando de manera pacífica en las oficinas de los SSO pero el titular no los quiso atender , poniéndoles trabas, ante esta situación se trasladaron al zócalo capitalino y protestar frente a la “Casa del Pueblo” para solicitar una audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz.

“Es momento que el gobernador ya tenga conocimiento de lo que está pasando en la Secretaría de Salud, todavía que no hay medicamentos para la atención de los pacientes, no hay buenos servicios en los hospitales y las unidades de salud están en deterioro total”, expresaron en conferencia de prensa.

“Por eso el día de hoy estamos acá porque queremos que sean pagados los bonos de los compañeros que pertenecen a nuestro sindicato, no es posible que los demás compañeros que están en otros sindicatos, del mayoritario, ya hayan recibido sus pagos y acá en nuestro sindicato ni nuestro secretario general lo ha recibido”.

Esto dijeron, es una violación a sus derechos laborales y sindicales, por eso exigen sean pagados de manera inmediata sus bonos, “ya estamos a cierre de administración y qué van a hacer, hasta enero van a querer pagarlo y eso si lo pagan, eso es un perseguimiento laboral y sindical, ya no queremos más de esto, estamos cansados”, manifestaron.

Acusaron al doctor Efrén Jarquín González y al doctor Jesús Alejandro Figueroa de estar “jineteando” el dinero de los trabajadores de Salud.

“No es posible que se le retenga el pago de bono a nuestro secretario general quien tiene más de 45 años de antigüedad y base federal además de ser adulto mayor, cuando ellos están cobrando sus bonos, sus compensaciones, tenemos la lista de compensaciones que están cobrando y no es posible que ellos sí están cobrando y no están trabajando como deben de ser”, finalizaron.

