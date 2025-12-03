Anuncia Blanca Martínez elección XAIQUE 2024 en los 106 centros CECyTE Oaxaca (13:30 h)

2025/12/03  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. La Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, Blanca Martínez, anunció que este 10 de diciembre se llevará a cabo la elección XAIQUE 2024, un ejercicio democrático en el que las y los estudiantes de los 106 centros educativos elegirán a quienes los representarán hasta agosto de 2026.

Martínez destacó que todos los preparativos se encuentran listos para esta jornada cívica, la cual fortalece la formación democrática entre las juventudes. “Oaxaca vive un momento histórico en cuanto a participación ciudadana, de ahí la importancia de promover los valores democráticos. La educación y la democracia van de la mano”, subrayó.

Agregó que las y los estudiantes que se registraron como candidatos realizaron sus campañas del 25 al 27 de noviembre, y este 10 de diciembre acudirán a las urnas para emitir su voto libre y secreto, consolidando un proceso que impulsa la responsabilidad ciudadana desde las aulas.

Finalmente, Blanca Martínez resaltó que Oaxaca y su sistema educativo cuentan con el respaldo del gobernador Salomón Jara Cruz, quien ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de la educación y la participación estudiantil.

