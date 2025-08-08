Nissan responde carta de la gobernadora de Morelos: planta de Civac se traslada a Aguascalientes (18:00 h)

Morelos, 7 de agosto. Nissan respondió a la carta enviada por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y confirmó que no hay vuelta atrás: la planta de Civac se trasladará a Aguascalientes.

Así lo confirmó la gobernadora en una entrevista con varios medios de comunicación:

“Sí, ya tuvo respuesta el día de ayer por parte del CEO de Nissan a nivel mundial, y ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes”.

El pasado 29 de julio, en el marco de la disputa arancelaria impulsada por el gobierno de Estados Unidos, Nissan anunció el cierre de su planta ubicada en Civac, Morelos, como parte de un plan global de reorganización empresarial.

Como medida y alternativa para frenar esta decisión, el pasado lunes la gobernadora Margarita González envió una carta dirigida a Iván Espinosa, director general de la empresa desde Japón, solicitando reconsiderar el cierre de la planta.

Sin dar más detalles del contenido de la carta, Margarita González se mostró optimista y señaló que se está trabajando con el gobierno federal para posicionar a Morelos como un estado prioritario para la inversión.

“A través del gobierno federal, del licenciado Marcelo Ebrard, tuvimos una reunión ayer para ver la posibilidad de tomar a Morelos como un estado prioritario para inversión, cuestión que sí se va a hacer”, agregó.

Las autoridades estatales prevén continuar las gestiones para atraer nuevas inversiones y diversificar la economía local tras la confirmación del traslado de la planta.

Mientras tanto, Víctor Trujillo, secretario de Economía del Estado de Morelos, informó que ya se está cristalizando el interés de nuevas empresas en modelos como Amazon, Netflix, Telemundo y Estudios Churubusco para utilizar espacios en Morelos como locaciones, tanto al aire libre como en interiores.

Desde ayer martes y hoy miércoles, Amazon ya está realizando recorridos para scouting de locaciones; empezaron por los municipios de Totolapan y Tepoztlán, y hoy recorrieron municipios del sur de Morelos.

