Actor Adam Turck pierde la vida al intentar detener una pelea de pareja (19:00 h)

Estados Unidos, 7 de agosto. La familia de Adam Turck, en un gesto de generosidad, decidió mantenerlo con vida para donar sus órganos, asegurando que su legado de bondad y altruismo perdurará. “Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio”, expresaron sus seres queridos al canal WTVR. “Aunque no podemos entrar en detalles sobre los sucesos debido a la naturaleza del evento, nos dijeron que si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”.

El día en que los órganos de Adam Turck fueron donados para salvar otras vidas, cumplió 35 años de edad. “Eso es lo que hacen los héroes: salvar vidas”, destacó su familia.

El Departamento de Policía de Richmond informó que el agresor, tras disparar a Adam Turck, se quitó la vida. El jefe de policía, Rick Edwards, lamentó profundamente el incidente, destacando que es un recordatorio desgarrador de la violencia con armas de fuego. “Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante. Este es un desgarrador recordatorio de que, como comunidad, debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego en nuestra sociedad”.

El actor Adam Turck murió siendo un héroe. Foto: Facebook

Adam Turck, originario del condado de Bucks, Pensilvania, se había mudado a Richmond después de recorrer el país con los National Players del Teatro Olney. Su carrera en el teatro comunitario fue destacada, siendo nominado a múltiples premios y reconocido como el “Mejor Actor de Obra” en 2018 por su papel en “Hand to God”.

