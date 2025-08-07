EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa (17:30 h)

2025/08/07  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un video publicado en X.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa historia ce 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, señaló Bondi en el video.

Bondi acusó a Maduro de recurrir a “Organizaciones Terroristas Extranjeras, como el Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos.

En breve más información…

EL Universal
Mundo Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

EU duplica recompensa por Maduro y acusa vínculos con el Cártel de Sinaloa (17:13 h)

 #EUA pone a @NicolasMaduro al nivel de los capos del narco mexicano. Recompensa récord de 50 MDD y acusación directa...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: