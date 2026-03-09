México bajo escrupuloso escrutinio: Víctor Sánchez Baños (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo.

México bajo escrupuloso escrutinio

· Un hecho sin precedentes en FIFA

· Inseguridad y crimen organizado

· Como sede del mundial sigue firme

· Guadalajara y CDMX, alertan riesgos

· México, amenaza a Estados Unidos

· Es epicentro del narcxo en el mundo

· Trump: Claudia me cae muy bien

· Refurbi, uso circular de electrónicos

· Jara, cambia de jefe de prensa

· De nada servirá; él daña a Morena

· Gobierno de Mara: 389 desaparecidas

· Cotemar, combate rezago educativo

No tenemos otro mundo al que podernos mudar.

Gabriel García Márquez (1927-2014) Escritor colombiano.

Por Víctor Sánchez Baños

Vamos a ser pragmáticos. La sede del Mundial de Futbol de la FIFA es Estados Unidos. Pareciera que por caballerosidad, México será quien abra la contienda futbolera en la que participarán 48 naciones.

Como siempre, hay inconvenientes políticos, geopolíticos, económicos y sociales, que pueden afectar el desarrollo de la pelea por la Copa del Mundo. Temas como las guerras entre Rusia y Ucrania; la de Estados Unidos e Israel contra Irán; la de Paquistán contra Afganistán; la pelea de irán contra naciones árabes como Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania entre otros, también generan problemas en la organización de partidos entre equipos de esas naciones.

Sin embargo, México tiene sus propios problemas. El más importante es la inseguridad y el crimen organizado incontrolado, en las sedes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En un análisis profundo al día de hoy, la posibilidad de que México pierda su sede para el Mundial de la FIFA es extremadamente baja. Pero, la organización se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes debido a una crisis de seguridad reciente, tras la captura y muerte de Nemesio Oceguera.

Tras ello, la FIFA solicitó reportes detallados de seguridad, en febrero pasado, lo que motivo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA se comunicara con la presidente claudia Sheinbaum. Claro, el informe oficial, fue que Infantino le expresó su “total confianza” en que México albergue el torneo en paz.

Para mandar una señal al mundo de convertir estos juegos en los más vigilados en la historia del país, el gobierno mexicano garantizó la seguridad, con el anunció del despliegue de 100,000 elementos de seguridad en las tres sedes (CDMX, Guadalajara y Monterrey) para el torneo. Como dato al margen: Tendrían que movilizar casi la mitad de las fuerzas del orden (Marina, Ejército y Guardia Nacional, además de policías estatales y municipales).

Las señales de preocupación se mantienen en zona amarilla. El 40% de las 2 mil reservaciones hoteleras que había hecho la FIFA en la Ciudad de México, fueron canceladas hace unos días. Es otra señal de preocupación de empleados de esa empresa. El gobierno mexicano, dijo a través de la organizadora del evento en el país, Gabriela Cuevas, que “no se cancelaron”, sino que las “liberó”. Lo mismo, con eufemismos.

Lo único cierto es el hecho que no llegarán técnicos y empleados de la FIFA, en la cantidad que tenían contemplada. Una señal de preocupación de los altos mandos de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

Guadalajara, es la ciudad más afectada por la violencia de las últimas fechas. Incluso se han dado asesinatos en los alrededores del Estadio Akron, en la capital de Jalisco. Esto llevó a la FIFA a revisar específicamente sus protocolos de seguridad en la región antes de los partidos programados.

Además, el impacto en los eventos deportivos locales se evidenció y motivó la suspensión de algunos partidos de la Liga MX a finales de febrero, lo que alimentó los rumores sobre la pérdida de la sede mundialista.

Por el momento, no hay indicios que pueda cancelarse alguna de las ciudades del país, como sedes del Mundial. La FIFA suele priorizar la estabilidad de los contratos comerciales y de infraestructura ya establecidos, reforzando la seguridad en lugar de cambiar las sedes a unas semanas de la inauguración del evento.

Pregunta sea de paso: ¿México mostrará un evento pobre y austero? De ser así, podría ser aplastado por Estados Unidos, obviamente, y Canadá.

El próximo miércoles, en este mismo espacio les platicará sobre la danza de los millones de dólares que se gastarán en la fiesta futbolera que inicia en 90 días.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA Y TRUMP: El sentimiento del gobierno estadunidense, de que México es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo mencionó el presidente Donald Trump, en la inauguración del evento donde se presentó el llamado Escudo de las Américas en Miami. Sentenció: “ha llegado el momento de frenar al crimen trasnacional en el hemisferio”; los cárteles son el “epicentro de la violencia”. Todo viene a través de México, en referencia a las drogas y la violencia. Una vez más elogió a la presidente claudia Sheinbaum. “Me cae muy bien. Es buena persona”. En momentos de crisis, Trump utiliza cualquier pretexto para atraer las candilejas de los medios en acciones espectaculares. Los estadunidenses saben perfectamente que la violencia en México y la invasión que sufren por las drogas, proviene de México. La repuesta no vino de Palacio Nacional, sino de los desprestigiados legisladores Morena, quienes están más preocupados por mantenerse en el poder que los verdaderos intereses del país y el pueblo. Pero sólo es verborrea, cuando las expresiones de Trump, podrían venir con acciones que no le gustarían a nadie.

REFURBI: La startup colombiana Refurbi, liderada por Sebastián Jiménez, enfocada en economía circular y reacondicionamiento de dispositivos electrónicos, anunció el cierre de una extensión de ronda 4 millones de dólares entre equity y deuda, como parte de su estrategia para consolidar su crecimiento y desplegar su operación en territorio mexicano. El capital permitirá a la compañía profundizar su escala comercial, avanzar hacia su objetivo de 100 millones de dólares para 2030 y desplegar su modelo de trade-in con tecnología propietaria en México, trabajando de la mano con retailers, fabricantes y operadores de telecomunicaciones en uno de los mercados más relevantes de la región.

ESTADO POR ESTADO

OAXACA: La candidez el gobernador Salomón Jara lleva a creer que con el cambio de jefe de prensa le cambiará el rumbo a la pésima imagen que tiene entre los oaxaqueños. Designó a Daniel Hernández Juárez en lugar de Elizabeth Álvarez, quien tuvo que lidiar con el pésimo gobierno de Salomón y las presiones de los medios locales. La verdad, ni idea se sabe de los conocimientos profesionales de Daniel para manejar la imagen de Jara. Pero es fundamental que en lugar de cambiar al jefe de prensa, se necesita cambiar al gobernador, como lo pidió Oaxaca, en la pasada revocación de mandato del Ejecutivo Estatal.

QUINTANA ROO: Como colofón a un pésimo gobierno en la entidad, encabezado por Mara Lezama, en el 8M, las quintanarroenses documentaron, hasta el viernes pasado, 328 desapariciones desde 2022, en el corazón del sexenio marista. durante 2025 se registraron 109 desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas en la entidad, lo que mantiene una tendencia preocupante, según el análisis del Colectivo “Siempre Unidas”. Triste realidad de gobiernos donde una mujer es la que los encabeza.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): El Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Campeche otorgó un reconocimiento especial a Cotemar, que lidera Alejandro Villarreal Martínez, por su contribución al combate del rezago educativo y su compromiso con la formación de jóvenes y adultos. La empresa impulsó a 88 colaboradores concluyeron satisfactoriamente estudios de secundaria, preparatoria y en áreas técnicas. Es la segunda generación de Academia Cotemar; este programa diseña rutas de desarrollo para personal operativo, garantizando el dominio de competencias clave en cada puesto.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir