Tipo de cambio se mantiene este domingo en torno a los 18 unidades por dólar (19:34 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. El tipo de cambio se mantiene este domingo en torno a los 18 unidades por dólar, de acuerdo a los indicadores de Investing, en medio de la aversión a la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, y como afectación colateral después de que el petróleo rebasó la barrera de los 100 dólares por barril este fin de semana.

El Brent del Mar del Norte (el crudo de Europa) tocó los 107 dólares por barril el domingo lo que asustó a los mercados financieros, cuando empiezan a ver la posibilidad de una extensión de tiempo del conflicto bélico pegando al tipo de cambio.

Esto refleja ya el fin de semana una depreciación semanal acumulada del peso (alrededor del 3.5%, una de las peores en meses recientes), impulsada por el alza en el petróleo y el fortalecimiento del dólar como activo refugio ante la crisis en Medio Oriente.

En bancos mexicanos estas son las cotizaciones del superpeso al mediodía:

Banorte: venta ~18.15 pesos

BBVA: venta ~18.30 pesos

Banco Azteca: venta ~18.39 pesos

Afirme: venta ~18.20 pesos

Analistas advierten un lunes negro con los movimientos generados el fin de semana. Ante estás condiciones empieza a perfilarse una nueva pausa en las tasas de los bancos centrales como la Fed y Banxico ante un posible rebrote inflacionario con la escalada de los precios de los combustibles, de acuerdo a un análisis preliminar de Banco Base.

El peso empezaba a ajustarse cerca de los 17.10 días antes de que iniciará la guerra en Irán.

