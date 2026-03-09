Cuarta tormenta invernal en México 2026: Estados afectados con heladas y lluvias intensas (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. La cuarta tormenta invernal llega a México, provocará lluvias, chubascos y bajas temperaturas: revisa aquí la lista de estados afectados.

La cuarta tormenta invernal ha llegado a México. En las próximas horas se espera que el evento meteorológico afecte a ciudades localizadas en el noroeste mexicano, este sistema interaccionará con el frente frío 40, que provocará un descenso de temperaturas, chubascos y rachas de viento de 50 a 70 km/h, siendo el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, las zonas más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que debido a los efectos de la cuarta tormenta invernal este lunes 9 de marzo, se esperan fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

¿En qué estados lloverá por la tormenta invernal?

La dependencia meteorológica confirmó que para este lunes los estados donde se esperan lluvias y chubascos son:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco, Campeche y Yucatán.

Bajas temperaturas en México

La autoridad meteorológica reveló que se prevé la llegada de nuevos canales de baja presión al interior de la República Mexicana que provocarán el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en zonas del noreste, centro, oriente y sureste.

Los estados donde se prevén temperaturas entre los 0° a -10° son:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que quienes se encuentren en las zonas de sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, deberán tomar todas sus precauciones debido a que se espera posible caída de nieve o agua nieve para este lunes 9 de marzo.

