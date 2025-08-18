Llama Cobao al diálogo y responsabilidad colectiva tras paro de labores en plantel 01 Pueblo Nuevo (16:00 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 18 de agosto. El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) llama a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Unidos del Cobao (Stucobao) a reanudar el diálogo, en un marco de respeto y tolerancia, para encontrar soluciones a los planteamientos que realizan y que fortalezcan a la institución y la labor educativa.

El subsistema expuso que esta interlocución se realizará con apego a la legalidad y transparencia para llegar a los mejores acuerdos en beneficio de las y los trabajadores, luego de la suspensión de actividades que realizan agremiados de este sindicato en el plantel 01 Pueblo Nuevo.

La directora del Cobao, Angélica García Pérez reiteró su disposición al diálogo como vía para la resolución de los conflictos; y respeto pleno la libertad de expresión y organización de las y los trabajadores; siempre que sus acciones no perjudiquen a terceros.

Afirmó que se garantiza un trato igualitario a todas las organizaciones sindicales, por lo que no se permitirá negociaciones en lo oscuro, ni privilegios que menoscaben los derechos laborales.

La funcionaria subrayó que la prioridad es garantizar el derecho a la educación de más de 35 mil estudiantes en el estado, por lo que hace un llamado a la responsabilidad colectiva, al respeto institucional y a la construcción de acuerdos; que permitan reanudar las actividades académicas a la brevedad.

La comunidad educativa merece certeza, estabilidad y un entorno de paz para continuar con su formación. Por ello, se exhorta a las partes involucradas a privilegiar el interés superior de las juventudes oaxaqueñas.

El Cobao reitera su respeto pleno a los derechos de las y los trabajadores, y reconoce la importancia de la interlocución abierta y constructiva para la atención de sus planteamientos.

