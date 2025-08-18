Niñas, niños y adultos mayores de Oaxaca de Juárez accederán a Leche para el Bienestar gracias a convenio municipal y federal (13:30 h))

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de agosto. Con el propósito de ampliar el acceso a productos lácteos de calidad y fortalecer acciones de bienestar social en beneficio de la población más vulnerable, el Municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza el presidente Ray Chagoya firmó un convenio de colaboración con el programa federal Leche para el Bienestar.

La alianza establece bases de coordinación institucional para instalar puntos de distribución en colonias y agencias de la ciudad, priorizando a niñas, niños, personas adultas mayores y hogares en situación de vulnerabilidad. Además, se impulsarán jornadas de orientación alimentaria y nutricional de manera conjunta con el DIF Municipal y la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales.

Durante su mensaje, el presidente municipal Ray Chagoya destacó que este esfuerzo representa un paso firme hacia una ciudad más solidaria y con mayor equidad social: “Nuestro objetivo es claro: que ninguna niña, ningún niño, ninguna persona adulta mayor quede atrás en su derecho a una alimentación adecuada. Con este convenio fortalecemos la red de apoyos para llegar a quienes más lo necesitan”.

En el acto protocolario estuvo presente el Doctor Víctor Hugo Pérez Pelayo Rojas, Gerente Nacional de Leche para el Bienestar del Gobierno de México, quien refrendó la voluntad de seguir colaborando estrechamente con el municipio para garantizar que este beneficio llegue de manera directa a las familias que más lo requieren.

El convenio fue signado en presencia de autoridades municipales, estatales y representantes de Leche para el Bienestar. Entre los beneficios se contempla la coordinación logística de abastecimiento, difusión del programa y acompañamiento técnico por parte de la federación, mientras que el municipio brindará facilidades administrativas, coordinación territorial y apoyo operativo a través de sus áreas de bienestar y salud.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar con constancia y cercanía, sumando esfuerzos con el Gobierno de México para avanzar en la construcción de una capital más justa, limpia y segura.

