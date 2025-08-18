Conmemora Policía Vial Día Mundial del Peatón con acciones por una movilidad segura (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. En el marco del Día Mundial del Peatón, la Policía Vial Estatal impulsa estrategias de seguridad orientadas a garantizar que toda persona usuaria de la vía pública ejerza su derecho a trasladarse de manera segura, mediante un sistema integral de movilidad.

Mediante campañas de concientización, pláticas de educación vial dirigidas a niñas y niños, así como talleres de manejo a la defensiva; esta corporación busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar a las personas peatonas, entre ellas, quienes tienen alguna discapacidad y movilidad limitada, cuya seguridad debe ser prioridad en la planificación urbana y vial.

La Policía Vial Estatal trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para establecer principios que garanticen el derecho a la movilidad con seguridad, sostenibilidad, inclusión e igualdad para todas las personas.

Finalmente, la corporación recordó que adoptar una cultura vial responsable ayuda a construir espacios públicos más seguros y accesibles para todas y todos.

