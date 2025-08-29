Libera Gobierno de Oaxaca de Juárez, 45 metros de área verde en Infonavit 1º de Mayo (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. La Secretaría de Gobierno y Territorio Municipal que encabeza Noé Jara Cruz, a través de la Dirección de Gobierno y Gestión y en coordinación directa con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Servicios Vecinales, así como la Dirección de Proximidad Social y la Consejería Jurídica, logró liberar 45 metros de área verde en el Infonavit 1º de Mayo.

En seguimiento a diversas denuncias ciudadanas para la liberación de los espacios públicos y con base en oficios emitidos por la dirección de planeación urbana y licencias, dónde se acreditó la inexistencia de autorización para ocupar 45 metros de áreas verdes, se llevó a cabo el retiro de una reja y toldo con estructura metálica instalada sobre la calle Dolores Larios, en el Infonavit 1º de Mayo, cuarta etapa.

Cabe mencionar que la estructura permaneció en ese lugar por más de 45 años, beneficiando a particulares para renta de estacionamiento, durante la liberación del espacio, estuvieron presentes vecinos del lugar quienes manifestaron su conformidad ante las labores realizadas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Raymundo Chagoya, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio, refrenda su compromiso de recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir