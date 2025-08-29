Juventud oaxaqueña toma la palabra en el Cabildo Juvenil 2025 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Con la participación de estudiantes de secundaria y bachillerato, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez llevó a cabo la instalación del Cabildo Juvenil 2025, un ejercicio que abrió las puertas del Salón Porfirio Díaz Mori para que las nuevas generaciones expresaran sus ideas y propuestas sobre el futuro de la ciudad.

En esta sesión, Renata García Arenas asumió el papel de presidenta municipal, mientras que Odiseo Saulo Osorio Gómez e Isabella Fernanda Hernández Soriano participaron como síndicos, encabezando los trabajos en los que se abordaron temas de educación, medio ambiente, cultura, juventud y derechos humanos .

El presidente municipal, Ray Chagoya, subrayó que este Cabildo Juvenil es una muestra de la energía, creatividad y compromiso de las y los jóvenes, quienes demostraron liderazgo y visión para transformar Oaxaca de Juárez en un municipio más justo, limpio y seguro.

La jornada concluyó con un mensaje de reconocimiento a todas y todos los integrantes del Cabildo Juvenil, quienes dejaron claro que la juventud no es solo el futuro, sino el presente que ya aporta soluciones a los retos de la capital.

