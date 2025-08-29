Inaugura Salomón Jara instalaciones y ciclo escolar del BIC en San Melchor Betaza (18:00 h)

San Melchor Betaza, Oax. 28 de agosto. El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la inauguración de las instalaciones del Bachillerato Integral Comunitario (BIC) de San Melchor Betaza, así como, del ciclo escolar agosto 2025 enero 2026 de esta institución de la Sierra de Juárez.

De esta manera, el Gobierno del Estado impulsa la educación media superior de 72 estudiantes de este municipio y zonas aledañas, al habilitar un plantel de formación complementaria en música, con aulas y equipamiento escolar nuevos; que consolida sus raíces culturales.

El director general del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), René Vásquez Castillejos reiteró la misión de la Primavera Oaxaqueña de colocar a la comunidad estudiantil en el centro de todas las decisiones, al proporcionarle elementos de formación laboral y preparación académica para el ingreso al nivel superior.

“Como CSEIIO abrazamos los retos para integrar conocimiento y saberes que transformen la realidad de nuestras comunidades como parte de la reparación histórica”, afirmó ante el Mandatario estatal y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Este ciclo escolar forma parte de una transformación nacional, toda vez que se encuentra enmarcado en la Nueva Escuela Mexicana, para la consolidación de un pensamiento crítico y creativo, el fomento de valores éticos solidarios, con conciencia ambiental y responsabilidad humana y social.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz reconoció que la Primavera Oaxaqueña prioriza el bienestar de las juventudes con programas como Tarjeta Joven, Inscripción Cero y Mi Primera Chamba.

Finalmente, el director del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, Víctor Cata señaló que este bachillerato demuestra que la educación puede ser también un puente para fortalecer la cultura y abrir caminos de dignidad y orgullo para las nuevas generaciones; porque la música, al igual que las palabras en lenguas originarias une, transmite y da fuerza a los pueblos.

