Inaugura Blanca Martínez techado de cancha de usos múltiples en el EMSaD 33 Gral. Felipe Ángeles (12:00 h)

San Juan Mazatlán, Oax. 14 de noviembre. Como parte de las acciones en beneficio de la educación en el estado de Oaxaca, la Directora General del CECyTE Oaxaca, Blanca Martínez, inauguró el techado de la cancha de usos múltiples del Centro EMSaD 33 Gral. Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de San Juan Mazatlán.

La obra, que representó una inversión superior a 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra, contó además con el respaldo del Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza Salomón Jara Cruz. El proyecto fue impulsado por madres y padres de familia, quienes priorizaron esta infraestructura en favor del desarrollo educativo y comunitario.

Durante el acto inaugural, Blanca Martínez destacó:

“Hoy venimos a inaugurar esta magna obra que fue producto del esfuerzo y la dedicación de las madres y padres de familia que lograron priorizar este proyecto en beneficio de nuestras juventudes. Además, trajimos también un kit de mantenimiento… con el firme propósito de que nuestros jóvenes cuenten con las mejores herramientas para su educación”.

El kit entregado incluye botes de pintura, impermeabilizante, una desbrozadora, muebles de baño, lámparas LED, un bebedero, pupitres, un pizarrón, una pantalla plana, una impresora multifuncional y proyectores, entre otros insumos destinados a fortalecer las condiciones educativas del plantel.

Asimismo, se reconoció la participación de la Brigada Primavera por las Juventudes, iniciativa que busca brindar talleres orientados a promover la participación juvenil, la educación en valores y la creación de espacios seguros dentro de la comunidad CECyTE.

Con estas acciones, el gobierno federal y estatal, a través de la Dirección General del CECyTEO, refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para fortalecer la educación y asegurar que todas y todos los estudiantes cuenten con espacios dignos y de calidad.

