Fortalece municipio de Oaxaca de Juárez acciones para prevenir la violencia de género en espacios públicos y comunitarios (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. La Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Mercados, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, realizó una jornada de capacitación dirigida a Defensoras Vecinales, Comisionadas Mujeres, así como al personal femenino de la Dirección de Comercio en Vía Pública y de la Dirección General de Mercados.

La sesión fue impartida por la Lic. Karen Paulina Castellanos Vasconcelos, capacitadora de la Secretaría de las Mujeres, y tuvo como objetivo fortalecer las herramientas institucionales y personales para la prevención de la violencia en razón de género, promoviendo la identificación, atención y canalización adecuada de los casos que afectan a mujeres y niñas.

Durante la capacitación, las participantes reflexionaron sobre la importancia de su papel dentro de la comunidad, compartieron experiencias y reforzaron sus conocimientos para brindar una atención más humana, sensible y responsable ante situaciones de violencia.

Con estas acciones el municipio de Oaxaca de Juárez que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio refrenda su compromiso de continuar impulsando actividades que promuevan la igualdad de género, la prevención de la violencia y la construcción de entornos seguros y libres de discriminación para todas las mujeres.

