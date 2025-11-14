DIF Municipal fortalece la atención y el acompañamiento a las personas adultas mayores (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de noviembre. La Presidenta Honoraria del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, Gaby García, realizó un recorrido de supervisión en la Casa Hogar de la Adulta y el Adulto Mayor, ubicada en la agencia de Santa Rosa Panzacola, con el propósito de revisar el estado de las instalaciones y dar seguimiento al mantenimiento de sus distintas áreas.

Durante la visita, la Presidenta convivió con las y los residentes, escuchó sus inquietudes y reafirmó el compromiso de brindar un acompañamiento cercano y humano a quienes han dedicado su vida a construir comunidad. Este encuentro permitió identificar mejoras prioritarias para fortalecer la atención integral dentro del espacio.

Como parte del trabajo permanente del DIF Municipal, se impulsan acciones coordinadas para asegurar que este hogar cuente con servicios dignos, entornos seguros y un trato sensible para cada persona adulta mayor.

Estas tareas incluyen mantenimiento continuo, actividades de convivencia, atención especializada y procesos de mejora que colocan a las y los residentes en el centro de las decisiones.

El equipo del DIF Municipal y de la Casa Hogar continúa transformando, con energía, dedicación y corazón, la vida de las personas adultas mayores, garantizando que reciban el cuidado, respeto y la calidez que merecen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir