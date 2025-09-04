Gobierno Municipal recupera espacio público en Infonavit 1º de Mayo: retiran rejas y postes para mejorar accesibilidad y seguridad (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Como parte de las acciones para mejorar la accesibilidad a los espacios públicos, la Secretaría de Gobierno y Territorio Municipal que encabeza Noé Jara Cruz, a través de la Dirección de Gobierno y Gestión y en coordinación directa con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Servicios Vecinales, así como la Dirección de Proximidad Social y la Consejería Jurídica, llevó a cabo el retiro de rejas y postes metálicos en la calle Esteban Baca Calderón, ubicada en la cuarta etapa del fraccionamiento Infonavit 1º de Mayo.

Esta acción se realizó en respuesta a diversas denuncias ciudadanas y con base en oficios emitidos por la Dirección de Planeación Urbana y Licencias, los cuales señalan la inexistencia de documentos de regularización para el uso de espacio público.

Durante la liberación de la acera, se retiraron 6 postes de 45 centímetros de alto, así como un murete y rejas metálicas que impedían el libre tránsito.

El objetivo principal de la actividad, fue mejorar la movilidad y seguridad peatonal, así como garantizar que el espacio sea libre, accesible y funcional para todas las personas, la necesidad de respetar el uso público de las vialidades y banquetas.

Con estas labores, el Gobierno Municipal que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma su compromiso de recupera espacios públicos, así como, con la construcción de entornos urbanos más inclusivos, abiertos y adecuados para el desarrollo comunitario, con ello se fortalece la seguridad, la movilidad peatonal para el beneficio de todas y todos.

