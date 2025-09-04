Sujeto mata a su pareja para luego suicidarse en la Villa de Zaachila (15:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Esta mañana fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas en la Villa de Zaachila, municipio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

Segun las primeras versiones señalan que el individuo identificado como Joaquín S.G. habría asesinado a su pareja de nombre Belinda R.R. de 22 años de edad, para luego quitarse la vida.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio e inició las investigaciones correspondientes luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas, una mujer y un hombre, localizados al interior de un domicilio ubicado en la calle Zapoteca del municipio de Villa de Zaachila, región de los Valles Centrales.

Tras recibir el reporte, este 04 de septiembre de 2025, la FGEO desplegó un equipo multidisciplinario para realizar los trabajos ministeriales y periciales, en el lugar de los hechos.

En tanto que, las investigaciones iniciales con perspectiva de género y las primeras labores en ciencia forense sugieren que la víctima mujer habría sufrido una agresión por parte del hombre encontrado en el mismo lugar.

Asimismo, los peritos hallaron sin vida al probable agresor quien, de acuerdo con los indicios apuntan a que se trata de un suicidio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca está comprometida con realizar investigaciones especializadas y con perspectiva de género en los casos de delitos cometidos contra mujeres, por lo que sigue con las labores ministeriales correspondientes en torno a este caso.

