Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que se encuentra dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, bajo la condición de que el mandatario de Ucrania viaja a Moscú en la capital rusa.

“Si Zelensky está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”, dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, Putin mencionó en una comparecencia ante los medios rusos que fue retransmitida en directo por televisión, reconoció que el líder estadounidense, Donald Trump, le había pedido celebrar una reunión con Zelensky.

“Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible”, afirmó.

Condiciones para la reunión

Viaje a Moscú: Zelensky debe viajar a Moscú para que la reunión tenga lugar.

Preparación previa: Putin enfatizó que la reunión debe estar bien preparada de antemano y conducir a resultados tangibles.

Legitimidad de Zelensky: Putin cuestionó la legitimidad de Zelensky para gobernar Ucrania, ya que su mandato presidencial ha expirado y Ucrania no ha podido organizar elecciones representativas debido a la ocupación rusa de parte de su territorio

Contexto y posibles implicaciones

Negociaciones de paz: El presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado trabajando para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y ha pedido a Putin que se reúna con Zelensky.

Putin: Siempre abierto abierto al diálogo

Por otro lado, el mandatario ruso aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelensky, aunque se preguntó si esta tendría “algún sentido”.

Lee | Rusia o Ucrania, la decisión de Estados Unidos

Por su parte, Zelenski ha estado presionando para reunirse con Putin para discutir los términos de un posible acuerdo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los personajes que más ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz, ha mencionado que quiere que los líderes se vean cara a cara con el fin de llegar a un acuerdo.

Mientras que Putin piensa y ha dicho en reiteradas ocasiones que, Ucrania necesita cancelar su ley marcial, celebrar elecciones y un referéndum sobre asuntos territoriales si quería avanzar.

En este contexto, Rusia afirmó haberse anexionado cuatro regiones ucranianas en 2022, una afirmación que Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazaron por considerarla un intento de apropiación ilegal de tierras respaldado por una guerra de conquista al estilo colonial.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir