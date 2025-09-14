El 21 de septiembre en Puerto Escondido el “1er Gran maratón MTB San Miguel Arcángel”m(17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Doce categorías de competencia, premiación en efectivo y una ruta demandante, es lo que espera a los participantes del “1er Gran maratón MTB San Miguel Arcángel”, que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre en la costa oaxaqueña, el reto a superar será un recorrido de 49 kilómetros de adrenalina.

Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $350 pesos, se les recuerda a los ciclistas participantes, que deberán firmar una carta responsiva al ser un deporte de alto riesgo. Las categorías de participación son las siguientes: elite varonil y femenil, intermedio varonil, máster 30, 40 y 50, principiantes para ambas ramas, juvenil (14 a 17 años) y aficionados para ambas ramas.

La actividad se realiza en el marco de las fiestas patronales de San Miguel de Arcángel, la ruta de 49 kilómetros tendrá como salida y meta la capilla de la colonia San Miguel, en Puerto Escondido. Para mayores informes de la ruta y registro, se pueden comunicar a los teléfonos 954 146 17 04 o al 954 124 35 67.

En la categoría elite varonil, el primer lugar recibe $3,000 pesos, para el segundo se entregan $2,000 pesos, mientras que el tercer lugar obtendrá $1,000 pesos. En la misma división, pero en la rama femenil, la primera en llegar a la meta ganará $2,500 pesos, para la segunda plaza se contemplan $1,500 pesos, mientras que la tercera en concluir recibe $1,000 pesos. En todas las categorías el cuarto y quinto puesto recibirán un reconocimiento por parte de los organizadores.

La premiación para las categorías intermedio, máster 30, 40 y 50, el estímulo es de $1,500 para el primer lugar, el segundo sitio obtiene $1,000 pesos, mientras que el tercer lugar recibe $500 pesos. En principiantes se premia con $1,200 pesos para el primero en concluir el recorrido, $900 pesos para el segundo y $500 pesos para el tercero. En juvenil el primero obtiene $1,000 pesos, el segundo $700 pesos, en tanto el tercero logra $500 pesos. Finalmente, en aficionados, los premios van de los $900 pesos para el primero, el segundo gana $700 pesos y el tercero $500 pesos.

