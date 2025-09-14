Negocio de empresas de grúas: costo triple por traslado de vehículos infraccionados (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Usuarios de la empresa de grúas Estética Automotriz Quevedo JR, se quejaron de los altos costos para remolcar una unidad infraccionada en la capital oaxaqueña.

Una persona que pidió omitir su identidad por temor a represalia, señaló que tuvo que pagar un alto costo que su unidad fuera remolcada por una grúa de esta empresa luego de que fuera infraccionada en calles del centro de la ciudad de Oaxaca.

El inconforme señaló que su unidad de motor fue infraccionada y remolcada al encierro Primavera propiedad del Ayuntamiento capitalino ubicada en la colonia Jardines de la Primavera e n jurisdicción de San Jacinto Amilpas.

Su molestia es por el costo elevado por el traslado del vehículo que esta empresa cobra al prestar su servicio a las autoridades municipales, ya que el monto total fue por $1,972.00 pesos, cuando por un servicio particular de esta misma compañía, por la misma distancia el costo asciende a una cantidad de $650.00 pesos.

Esta acción, dijo el afectado, que dicha empresa en contubernio con las autoridades viales castiga al ciudadano cobrando el doble del costo por el servicio y se pregunta dónde queda o en donde se ocupa el recurso excedente cobrado por el servicio que presta a la dirección de la policía vial cuando realizan las infracciones.

El costo de $1,972.00 pesos, sólo fue por traslado al corralón pues el afectado tuvo que pagar un recurso más a la Tesorería del municipio capitalino por la infracción cometida.

