Congreso Local establece temporalidad para regularizar concesiones del transporte público en la entidad (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 14 de septiembre. La Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional aprobó adicionar un segundo párrafo al artículo Octavo Transitorio del Decreto Número 634 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca para establecer un plazo de 180 días -posteriores a la publicación del presente Decreto-, para que las personas concesionarias que tienen más de una concesión del transporte público, den aviso a la Secretaría de Movilidad (Semovi), para manifestar por escrito su voluntad de transferir o extinguir las concesiones excedentes o para expresar lo que a sus derechos convenga.

La Iniciativa de Ley fue impulsada por el diputado Nicolás Enrique Feria Romero del partido Morena, quien planteó la necesidad de precisar el procedimiento para iniciar la extinción de concesiones que no cumplan con el aviso correspondiente y establecer que la autoridad competente deberá otorgar un plazo adicional de regularización antes de decretar la caducidad.

El dictamen emitido por la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes refiere que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad antes citada el 27 de abril de 2019, se identificaron áreas de oportunidad que requieren ajustes para hacerla operativa y garantizar seguridad jurídica tanto a la autoridad reguladora como a los concesionarios y permisionarios del transporte.

También se precisa, que si bien, esta ordenanza representó un avance sustancial al establecer un marco jurídico moderno que busca ordenar, planificar y regular la prestación de los servicios de transporte público y privado en la entidad, bajo los principios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia e inclusión social, era necesario garantizar el debido proceso.

