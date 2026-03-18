Detienen en CDMX a Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’, presunto autor intelectual del homicidio de Fernando Villavicencio (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. En un operativo en conjunto con Colombia, elementos de seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’. El sospechoso está señalado de fungir como el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en Ecuador.

“Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias LOBO MENOR, en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, escribió Gustavo Petro, presidente de Colombia, en su cuenta de X.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la detención de este capo criminal se dio tras un seguimiento realizado por parte de autoridades colombianas. Tras compartir la información de su arribo a México, elementos de Marina, SSC, SSPC e Instituto Nacional de Migración procedieron a su detención en Polanco.

Carlos ‘N’ cuenta con ficha roja de la Interpol. Además, dicho individuo se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y terminó puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración. Tras su detención, el presidente de Colombia informó que ‘Lobo Menor’ finalmente resultó entregado de vuelta a su país para su posterior extradición a Ecuador.

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Recordemos que en agosto de 2026, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, terminó asesinado durante un tiroteo. Esto mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito.

El hecho derivó en una enorme conmoción en Ecuador, además de una fuerte investigación para dar con los autores del crimen, así como de los responsables intelectuales del magnicidio.