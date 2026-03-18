Precio del dólar hoy miércoles 18 de marzo (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. El peso mexicano inicia la jornada en torno a los 17.65 por dólar, en un entorno marcado por la cautela operativa y una agenda económica que mantiene en alerta a los mercados. La moneda se enfrenta a múltiples frentes: desde la expectativa por la Reserva Federal hasta factores internos que podrían alterar la percepción de riesgo.

La Fed y el tono de Powell

El principal foco global está en la decisión de la Fed y, sobre todo, en el mensaje de su presidente, Jerome Powell. Los inversionistas buscan señales sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense, particularmente ante la persistencia de presiones inflacionarias.

Un tono más restrictivo podría fortalecer al dólar a nivel global, lo que presionaría al tipo de cambio hacia la zona de 17.75. En contraste, un mensaje más moderado podría dar espacio a cierta estabilidad para las monedas emergentes.

Inflación en Europa y presión externa

A la par, los datos de inflación en la Eurozona también forman parte del radar internacional. Estos indicadores contribuyen a definir el apetito por riesgo global, en un contexto donde los mercados permanecen sensibles a cualquier señal de endurecimiento monetario en economías clave.

Este entorno externo mantiene limitado el margen de apreciación del peso, que sigue operando bajo la influencia de flujos globales.

En el plano interno, la discusión del llamado “Plan B” de la reforma electoral en el Senado introduce un elemento de incertidumbre institucional. Este factor podría traducirse en un aumento de la prima de riesgo país en el corto plazo, afectando el comportamiento de la divisa.

Aunque el impacto aún es incipiente, los mercados suelen reaccionar con cautela ante cambios regulatorios o políticos que puedan alterar el entorno de inversión.

T-MEC y confianza en la inversión

En contraste, el inicio de las negociaciones para la revisión del T-MEC es percibido con optimismo moderado. Este proceso es clave para sostener la confianza de los flujos de inversión extranjera directa, especialmente en sectores vinculados a las cadenas de suministro regionales.

Una evolución constructiva del acuerdo podría actuar como soporte para el peso, mientras que cualquier señal de fricción comercial tendría el efecto contrario.

A pesar de las tensiones derivadas del conflicto en Irán, el sistema financiero mexicano ha mostrado señales de resiliencia, reflejadas en el desempeño positivo de las Afores durante febrero. Este elemento aporta un respaldo estructural a la moneda.

Sin embargo, la aversión al riesgo global continúa siendo un factor determinante, favoreciendo al dólar como activo refugio.

Niveles y perspectiva

Para el resto de la sesión, se anticipa un entorno de alta volatilidad. El peso presenta un soporte técnico en 17.58, mientras que las zonas de resistencia se ubican entre 17.80 y 18.00.

La dirección del tipo de cambio dependerá de la interacción entre factores externos —principalmente la Fed— y las noticias locales. En este contexto, la combinación de una política monetaria restrictiva en México y la expectativa de avances en el T-MEC funcionan como los principales elementos de contención frente a la incertidumbre.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir