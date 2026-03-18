Inicia Sección XXII paro de 72 horas para exigir diálogo con Sheinbaum (10:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. La dirigencia de la Sección 22 del CNTE inicia este miércoles un paro de labores de 72 horas en Oaxaca en donde contempla bloqueos, marchas y toma de instalaciones de empresas transnacionales y oficinas gubernamentales como parte de sus acciones para exigir la reinstalación de una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acordaron el paro en la Asamblea Nacional Representativa (ANR), para exigir la reinstalación de una mesa de diálogo nacional con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), para tratar temas fundamentales como la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE y la abrogación de la reforma educativa.

Serán tres días caóticos en la entidad en donde mostrarán su músculo paralizando la movilidad y la actividad económica en la entidad pues se espera que aparte de la capital oaxaqueña estén accionando en las diversas regiones del estado.

En la ciudad, se instalarán en plantón y campamento en el zócalo capitalino y calles aledañas y tomarán diversas oficinas gubernamentales impidiendo las actividades diarias afectando a miles de ciudadanos que realizan trámites y servicios, afectando además la movilidad urbana.

Mientras que maestros del Sector de la región de los Valles Centrales estarán accionando con tomas y bloqueos en Ciudad Administrativa; Sector Estatales harán lo propio en las instalaciones de la planta de Pemex.

Maestros del Sector de Etla, se plantarán en Sam’s Club; Miahuatlán en Palacio de Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad, (CFE).

Por su parte el Sector de Ocotlán se apostarán en la entrada de Plaza Oaxaca; Sector Periferia participarán con movilización; el Sector de Zimatlán, se estarán manifestando en el complejo Administrativo de Ciudad Judicial.

En tanto en la regiones del estado también realizarán acciones para presionar presuntamente al Gobierno, sin embargo los más afectados son las personas que diariamente realizan sus actividades y que estos tres días se verán impedidos por los bloqueos.

En San Juan Bautista Tuxtepec de la región de la Cuenca del Papaloapan bloquearán los maestros de los Sectores

sectores Centro, María Lombardo y Ojitlán el puente El Caracol; puente Papaloapan por maestros de Acatlán, Loma Bonita, Temascal y Valle Nacional que afectarán la movilidad de mercancías entre las comunidades.

Mientras que la región del Istmo de Tehuantepec, profesores de Salina Cruz, marcharán de la Agencia Ford al Centro de Salina Cruz, y tomarán los acceso de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” afectando con ello la distribución de combustible.

Los mentores de la región de la Mixteca tomarán la caseta de peaje Huitzo–Oaxaca que comunica la ciudad de Oaxaca con municipios de la región y la capital del país, se espera que con esta acción habrá cientos de unidades varadas sobre esta importante vía de comunicación.

El sector de la región de la Sierra se apostarán en plantón permanente en plazas públicas como la macro plazas; mientras que los de la Cañada o Sierra de Flores Magón accionarán por espacio de tres días con tomas de oficinas, empresas y bloqueos carreteros.

Los Sectores de Teotitlán se concentrarán en el CETIS 123, mientras Huautla de Jiménez lo hará en la Colecturía de Rentas, Fiscalía, Registro Civil, Semovi, Tránsito, Bienestar, Sader, Juzgados, Delegación de Paz, Puente de Fierro.

En la Costa estarán accionando los sectores de Puerto Escondido, Pinotepa Nacional y Pochutla en puntos como la caseta de peaje Ventanilla, toma y bloqueo de instalaciones de empresas, mientras que el sector Pochutla bloquearán los accesos de Chedraui en Santa Cruz Huatulco.

En tanto, a nivel nacional la Sección XXII movilizará al 20 por ciento de su membresía en donde estarán participando en la marcha masiva junto con secciones de otros estados desde Ángel de la Independencia al Zócalo, para instalarse en plantón durante el paro de 72 horas.

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