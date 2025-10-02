Concientiza Policía Vial Estatal a motociclistas de la Costa sobre seguridad con campaña “Piensa, lleguemos a salvo” (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. La Policía Vial Estatal implementa la estrategia nacional “Piensa, lleguemos a salvo” en la Costa oaxaqueña, para contribuir a una movilidad más segura y reducir los accidentes en motocicletas.

El director de la corporación, Toribio López Sánchez señaló que mediante esta iniciativa se recorrerán los municipios y comunidades de Santiago Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, San Pedro Pochutla y Bahías de Huatulco; para concientizar a las y los motociclistas sobre la importancia de una conducción responsable.

“Nuestro objetivo es claro, salvar vidas. Esta campaña no es solo informativa, sino también formativa; queremos que cada persona que suba a una motocicleta piense en su seguridad y en la de los demás”, destacó.

La corporación exhorta a utilizar siempre un casco certificado y bien ajustado; no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas; evitar rebasar entre carriles; respetar los límites de velocidad y no transportar más pasajeros de los permitidos.

Asimismo, recomienda mantener la motocicleta en buen estado y procurar ser visible al conducir, especialmente durante la noche.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir