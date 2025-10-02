¿Explosión en puerta? Pipa de gas sufre falla mecánica; provoca pánico sobre Circuito Interior (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. La tarde del jueves 2 de octubre se registró una presunta fuga de gas en una pipa de la empresa Global Gas que circulaba sobre Circuito Interior, en el límite entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades confirmaron que fue una falla mecánica.

El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron de inmediato para controlar la situación y evitar riesgos mayores en una de las vialidades más transitadas de la capital. Imágenes y videos de lo ocurrido ya circulan en redes sociales.

¿Igual que en Iztapalapa? Incidente con pipa de gas genera tensión en Circuito Interior

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la presunta fuga provocó alarma entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona, pues el suceso recordó la tragedia ocurrida días atrás en la alcaldía Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, Bomberos de la CDMX y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo que incluyó el acordonamiento del área y el cierre parcial de la circulación vehicular. Posteriormente, la fuga fue contenida y la unidad trasladada a un lugar seguro para su revisión.

“Tras reportes por una supuesta fuga de gas en una pipa sobre Circuito Interior, en los límites de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, informamos que personal de Protección Civil #MH acudió inmediatamente y descartó todo riesgo, al tratarse de una falla mecánica en el turbo del camión”, informó Protección Civil de Miguel Hidalgo en redes sociales.