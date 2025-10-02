Violencia en Sinaloa: Lanzan explosivos contra instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Fueron atacadas con explosivos las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Escuinapa, Sinaloa.

La agresión se registró la madrugada del jueves 2 de octubre de 2025, donde ninguna autoridad ha informado de personas lesionadas o muertas.

Según reportes de medios locales, al menos tres artefactos fueron lanzados desde un dron hacia las instalaciones. Se reportaron daños en en un gimnasio aledaño y algunas viviendas cercanas a las instalaciones de Seguridad Pública de Escuinapa.

Se detalló que uno de los explosivos no alcanzó a detonar, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional procedieron a desactivar dicho artefacto.

Lo anterior derivó en un fuerte operativo por parte de fuerzas federales y estatales, con el objetivo de resguardar la zona del incidente y dar con los responsables de este hecho.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Sinaloa ha informado de personas detenidas por este ataque en Escuinapa.

Sinaloa vive una ola de violencia desde inicios de septiembre de 2024, derivado de una pugna entre lo s grupos delincuenciales Los Chapitos y los Mayos, tras la detención en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán, ocurridas el 25 de julio del año pasado

Información de: López-Dóriga Digital

