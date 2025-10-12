Con hechos, Salomón Jara lleva saneamiento y desarrollo a San Bartolo Coyotepec (12:15 h)

San Bartolo Coyotepec, Oax. 12 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz hizo valer su compromiso con las comunidades oaxaqueñas al entregar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Bartolo Coyotepec, que beneficiará a más de 4 mil 700 habitantes de este municipio y zonas aledañas.

Esta obra de 14.7 millones de pesos demuestra de manera contundente que en Oaxaca se atienden los rezagos que por décadas fueron postergados.

“Estamos cumpliendo con la protección de nuestros recursos hídricos, la salud y la vida de nuestras comunidades. Esta planta de tratamiento es un ejemplo claro de que estamos haciendo, lo que nunca se hizo por nuestro medio ambiente”, destacó Jara Cruz.

El Mandatario estatal detalló que esta infraestructura instalada en la región Valles Centrales incluye un módulo fotovoltaico con 110 paneles solares, un sistema de tratamiento con capacidad de 8 litros por segundo (l/s) y diversas instalaciones que garantizarán el manejo adecuado del agua y los residuos.

La Primavera Oaxaqueña construye infraestructura hidrosanitaria para sanear los ríos Atoyac y Salado. La planta de tratamiento de esta municipalidad y otros tres proyectos más evitarán que 41.5 l/s de aguas residuales los contaminen.

El titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández resaltó que la obra también se suma a la estrategia estatal que busca garantizar el acceso equitativo al vital líquido en todas las regiones de Oaxaca.

“Durante años el saneamiento del agua fue una deuda olvidada. Estamos construyendo sistemas de agua potable, rehabilitando redes, llevando drenaje y plantas como esta, porque sabemos que el bienestar empieza por lo más básico: el acceso al agua limpia”, expresó.

Bajo una visión transformadora, el Gobierno de Oaxaca construye por lo menos una obra en los 570 municipios del estado, trabajando desde el territorio.

