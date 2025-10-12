Encabeza Ray Chagoya tequio vecinal en el Barrio de Jalatlaco (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Con la participación entusiasta de vecinas y vecinos del emblemático Barrio de Jalatlaco, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, encabezó una nueva jornada del Tequio Vecinal, reafirmando el compromiso de su gobierno por consolidar una ciudad limpia, ordenada y segura.

Desde temprana hora, cuadrillas municipales y habitantes del barrio se unieron para realizar labores de limpieza, barrido, recolección de residuos, poda de árboles y embellecimiento de espacios comunes, acciones que reflejan el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno.

El presidente municipal reconoció el esfuerzo colectivo de las y los jalatlaqueños por mantener viva la identidad y el valor histórico del barrio, destacando que este tipo de actividades fortalecen la convivencia y la corresponsabilidad social en el cuidado del entorno.

Estas acciones forman parte del programa permanente de Tequios Vecinales impulsado por el Gobierno Municipal, que recorre agencias, colonias y barrios de la capital, sumando voluntades para mejorar la imagen urbana y el bienestar de las familias.

Con este tipo de jornadas, el Municipio de Oaxaca de Juárez continúa demostrando que el progreso se construye desde el territorio, con participación ciudadana, cercanía y resultados visibles.

